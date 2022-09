Wertheim: Eine Schwer- und ein Leichtverletzter bei Unfall

Der junge Mann war mit seinem Sportwagen gegen 11.20 Uhr auf der Rechten Taubertalstraße in Richtung Packhofstraße unterwegs. An der Einmündung der Packhofstraße bog der Porschefahrer nach links in Richtung Besteinheid ab und kollidierte mit dem bevorrechtigten Seat Ibiza der 26-Jährigen. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen in Richtung Hofgarten unterwegs und konnte eine Kollision wohl trotz Bremsung nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Porsche gegen ein Geländer der Odenwaldbrücke geschleudert. Die 26-Jährige und der 20-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Unfallflucht - Wer hat was gesehen?

Wertheim. Eine unbekannte Person beschädigte am Dienstag einen geparkten VW Up in Wertheim. Zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr war der VW auf einem Schotterparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. In dem genannten Zeitraum streifte eine unbekannte Person den Up und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon.

Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

rbb/Polizei Heilbronn