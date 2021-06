Wertheim-Dertingen: Unbekannte füttern Schaf falsch, Tier verendet

Der Besitzer hatte, nachdem das Tier mit Schaum vorm Maul verendet war, einen Tierarzt hinzugezogen. Dieser entdeckte die Zweige im Gatter des Tieres im Bleichwiesenweg. Vermutlich hatte eine unbekannte

Person das Schaf gefüttert und dazu Schnittgut, das auf dem Nachbargrundstück

lag, verwendet.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass fremde Tiere nicht gefüttert werden sollen. Zeugen, die Hinweise auf die fütternde Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter Tel. 09342/91890 zu melden.

Wertheim : Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Einfach weitergefahren ist eine unbekannte Person am Mittwoch nach einer Kollision mit einem VW Golf in Wertheim. Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11 Uhr stand dieser auf einem Supermarktparkplatz in der Breslauer Straße in Wertheim geparkt. Während der oder die Unbekannte mit einem Fahrzeug an dem VW Golf vorbeifuhr, kam es zu einer Berührung zwischen den Wagen. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher einfach seine Fahrt fort. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342/91890.

Polizei Heilbronn/mm