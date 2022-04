Wertheim-Bettingen: Kadaver von Schafen im Graben entsorgt

Es handelte sich hierbei um sechs tote Schafe, vorwiegend ausgewachsene Tiere. Die Ohren der Tiere waren entfernt worden, so dass auf die dort üblicherweise befindlichen Marken, die auf den Besitzer schließen lassen, nicht zurückgegriffen werden konnte.

Auffällig war auch, dass sich an den Beinen der Tiere Brandspuren befanden, die auf ein Abflammen hinwiesen. Die Tiere waren vermutlich ein paar Tage zuvor illegal abgeladen worden. Sie wiesen teilweise

einen schlechten körperlichen Zustand auf, was Rückschlüsse auf eine nicht artgerechte Haltung zulässt. Teilweise zeigten sich an den Kadavern schon deutliche Verwesungsspuren. Da auch Strohreste am Liegeort festgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass die Tiere mittels eines Anhängers zu der Fundstelle transportiert wurden. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342 91890, zu melden.

mkl/Polizei Heilbronn