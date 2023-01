Wertheim: Betrunken Unfall verursacht

Hierbei verlor er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenschildern. Anschließend fuhr der Mann mit dem Wagen davon. Kurz darauf erhielt der 28-Jährige erhielt in seiner Wohnung Besuch von Polizeibeamten. Ein Alkoholtest ergab 1,3 Promille. Der Betrunkene musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wertheim : Berauscht über die Autobahn

Seit Freitagabend steht ein 26-Jähriger im Verdach mit seinem Auto unterwegs gewesen zu sein, obwohl er berauscht von Drogen war. Gegen 17 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi den Almosenberg und wurde dort von einer Polizeistreife der Verkehrspolizei kontrolliert. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC und Kokain. Anschließend musste der 26-Jährige in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einem Bußgeld, Fahrverbot und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Polizeibeamte bespuckt und Widerstand geleistet

Ein E-Bikefahrer, der am Samstagmorgen betrunken mit seinem Zweirad unterwegs war, bespuckte bei der Kontrolle einen Polizeibeamten und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Gegen 6.15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim den 22-Jährigen, nachdem er zuvor mit seinem Rad vor Polizeibeamten in der Mergentheimer Straße geflüchtet war. Nach erfolgreicher Fahndung wurde der Mann in Dittigheim in der Untere Torstraße kontrolliert. Hier trat er den Polizisten aggressiv sowie aufbrausend entgegen und versuchte erneut zu flüchten. Dies verhinderten die Beamten und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Während der Festnahme wehrte sich der Mann und spukte unter anderem einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass er zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte und der Trunkenheitsfahrt.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn