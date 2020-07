Wertheim: Beim Ausweichen Leitpfosten überfahren

Der 33-Jährige bog gegen 12 Uhr von der Hafenstraße in Wertheim nach links auf die Bestenheider Landstraße ein. Auf der Bestenheider Landstraße überholte ein schwarzer Mercedes mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen zeitgleich ein langsameres Fahrzeug und benutzte dabei den Linksabbiegestreifen an der Einmündung zur Hafenstraße. Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden, wich der 33-Jährige in das Bankett aus. Bei dem unbekannten Mercedes-Fahrer handelte es sich um einen Mann mit einer Glatze. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Mercedes-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn