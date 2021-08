Wertheim: Bei Einbruch E-Bikes gestohlen

Die Einbrecher begaben sich innerhalb dieses Zeitraums zu dem Hotel in der Lindenstraße. Dann dem Gebäude öffneten sie gewaltsam den Zugang zur Tiefgarage und nahmen von dort zwei E-Bikes mit. Zudem entwendeten sie Fahrradteil von drei weiteren E-Bikes. Die Polizei in Wertheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben über den Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Wertheim: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten in der Nacht auf Donnerstag in ein Geschäft in Wertheim einzusteigen. Zwischen 1.30 Uhr und 6 Uhr machten sich die Unbekannten vermutlich mit einem Werkzeug an der hölzernen Eingangstür zu schaffen. Das Aufhebeln misslang, woraufhin die Einbrecher unerkannt flohen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Zu weit rechts gefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Wertheim wurde am Donnerstagmorgen eine Person verletzt und es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 70-jähriger Jeep-Fahrer mit seinem Wagen und Anhänger den Halbrunnenweg. Im Kurvenbereich war er auf der Straße vermutlich zu weit links unterwegs und touchierte mit seinem Anhänger den entgegenkommenden Citroen Jumper eines 50-Jährigen. Durch den Unfall wurde in dem Citroen ein 43-jähriger Mitfahrer leicht verletzt.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn