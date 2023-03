Wertheim: Auto in Hofeinfahrt zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug stand zwischen 22.30 und 4.30 Uhr in einer privaten Hofeinfahrt in der Straße "Ödengesäß", als der oder die Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Vorder- und Hintertüren auf beiden Seiten zerkratzte.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Täterin geben können oder etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Edelstahlstange entwendet

Wertheim. Von einem Kulturhaus in der Bahnhofstraße in Wertheim entwendete ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin im Zeitraum vom 1. bis 27. Februar eine Edelstahlstange. Die Stange war an einem Fenster im zweiten Obergeschoss angebracht. Die unbekannte Person, welche sich vermutlich im Gebäudeinneren aufhielt, löste die rund zwei Meter lange und einen Zentimeter dicke Stange aus ihrer Verankerung und entwendete sie daraufhin.

Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn