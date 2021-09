Dann meldete sich eine angebliche Polizeibeamtin und ein mutmaßlicher Staatsanwalt die dem besorgten Vater vorgaukelten, dass seine Tochter aufgrund der Verursachung des tödlichen Verkehrsunfalls in Haft musse, wenn er nicht eine Kaution entrichten wurde. Durch geschickte Gesprächsfuhrung wurde der 69-Jährige uberzeugt Bargeld von mehreren zehntausend Euro auszuhändigen. Die Übergabe des Geldes fand gegen 12.45 Uhr am „Agathaplatz“ in Aschaffenburg statt. Der Abholer, der am Übergabeort erschien, wird wie folgt beschrieben:

- Zu Fuß unterwegs

- circa 40-45 Jahre alt

- circa 1,70 Meter groß

- kräftige Statur

- westeuropäisches Aussehen

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Übergabe oder Zeugen, die im Bereich des „Agathaplatz“ in Aschaffenburg eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich telefonisch unter der 09341 810, zu melden.

Mehr in unserem Dossier

grr / Pressemitteilung des PP Heilbronn