Wertheim: 26-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Eichel und Urphar

Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße in Richtung Urphar. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Wagen gegen mehrere Bäume. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Neben Kräften der Polizei waren Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Notarzt vor Ort.

mkl/Polizei Heilbronn