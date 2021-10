Wertheim: 13-Jähriger greift Polizist an Dienstwaffe

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, soll er versucht haben, einem der Einsatzkräfte die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Demnach galt der 13-Jährige zunächst als vermisst und eine Zivilstreife traf ihn am Abend auf dem Herbstmarkt. Nachdem er sich zunächst widerstandlos habe festhalten lassen, sperrte er sich auf einem Fußweg in Richtung Rechte Tauberstraße. Zudem habe er nach den Beamten getreten und geschlagen. Diese hielten den Teenager fest, was eine Gruppe von gut 25 Kindern und Jugendlichen filmte. Zudem hätten sie die Beamten »massiv´« bedrängt.

.Als eine Streife zur Verstärkung eintraf, habe sich der 13-Jährige »mit Händen und Füßen« gegen den Streifenwagen gestemmt und versucht, einem der eingesetzten Polizeibeamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. »Letztendlich waren drei Beamte nötig, um ihn in das Fahrzeug zu setzen«, heißt es im Pressebericht. Bei dem Vorfall wurde ein Polizist leicht verletzt.

Die Polizei bedankt sich bei den Passanten, welche die Einsatzkräfte unterstützt hätten. Den 13-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung. Darüber hinaus ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes der Gefangenenbefreiung und Verstößen gegen das Urheberrechtsgesetzs gegen einige der Umstehenden.

Anfang Oktober gab es bereits einen ähnlichen Fall in Aschaffenburg.

Hinweise an die Polizei: Tel. 09342 91890