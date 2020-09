Wertgegenstände aus VW Caddy am Badesee in Wertheim-Mondfeld gestohlen

Der PKW parkte im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr an dem Baggersee. Wie der Dieb in das Innere des Fahrzeugs gelangte oder ob das Auto versehentlich nicht verschlossen war, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Lauda-Königshofen: BMW linksseitig beschädigt

Einfach weitergefahren ist eine unbekannte Person am Steuer ihres Fahrzeugs, nachdem sie einen parkenden BMW in der Hauptstraße in Lauda-Königshofen beschädigt hat. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag vor 17.45 Uhr. Das gesuchte Fahrzeug fuhr links an dem BMW vorbei und berührte dessen linke hintere Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis