Werkzeuge für 4500 Euro in Urspringen geklaut

Der Radlader war in einer offenstehenden Halle geparkt. Die Halle wiederum befindet sich auf einem Grundstück "Am Schmiedsberg", welches von einem etwa 2,5 Meter hohen Metallzaun umgeben ist. Die Geräte befanden sich in der verschlossenen Fahrerkabine des Radladers. Dabei handelt es sich unter anderem um einen Bosch-Stemmhammer, einen Bosch-Abbruchhammer, ein Leica-Nivelliergerät sowie mehrere geringwertige Kleinteile.

Wer hat in diesem Zusammenhand sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Rebstöcke in Triefenstein entwendet

Zwischen Freitag und Dienstag wurden sieben Rebstöcke an der Weinlage "Gans" in der Bugstraße entwendet.

Dabei beschädigte der Täter zwei Metallstickel und den Metalldraht. Der Gesamtschaden wird mit über 70 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld