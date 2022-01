Werkzeuge aus Fahrzeugen in Groß-Zimmern und Dieburg gestohlen

Um an ihre Beute zu gelangen, wandten sie an beiden Wagen der Marke "Ford" Gewalt an. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Bohrmaschinen, Stemmhammer und Akku-Schrauber. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

dc/Meldung der Polizei Südhessen