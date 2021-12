Werkzeuge aus Fabrikgebäude in Aura im Sinngrund gestohlen

In der Firma werden während der Betriebsruhe zurzeit Umbauarbeiten durchgeführt. Das hierfür benötigte Werkzeug lagerte nach Arbeitsende in einer Halle und fehlte am Morgen bei Arbeitsbeginn.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Kennzeichendiebstahl

Gemünden - Langenprozelten. Im Zeitraum vom 21. bis 29.12.2021 wurde das hintere Kennzeichen eines Firmen-Lastwagens entwendet. Der Lastwagen war in diesem Zeitraum auf dem Firmengelände einer Getränkefirma in der Würzburger Straße geparkt.

Aus Unachtsamkeit in den Graben gefahren

Gemünden. Am Mittwochmittag gegen 15:20 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg kommend in Fahrtrichtung Aschenroth. Nach einer scharfen Kurve fuhr sie aus Unachtsamkeit in den Graben und touchierte hierbei einen Leitpfosten.

An ihrem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Beim Wenden in den Graben gerutscht

Gräfendorf. Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 53-jährige Opel-Fahrerin die Kreisstraße MSP 17 von Michelau kommend in Fahrtrichtung Hammelburg. Beim Versuch auf der Kreisstraße zu wenden fuhr sie rückwärts in den Graben und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

VaPi/Polizei Gemünden