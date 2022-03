Werkzeug aus Sprinter in Schöllkrippen geklaut - Polizei sucht zwei Jugendliche

Am Donnerstag gegen Mitternacht beobachtete ein Anwohner, wie ein Unbekannter in einen offenbar unverschlossenes Auto in der Laudenbacher Straße stieg, weshalb er die Polizei verständigte. Bei Eintreffen der Polizeistreifen hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. Ob etwas aus dem Auto entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Am Freitagvormittag wurde dann gemeldet, dass zwei Unbekannte aus einem Sprinter, der auf einem Firmengelände in der Industriestraße, abgestellt war, Werkzeuge entwendet hatten.<p>

Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass zwei Jugendliche, einer ,ännlich, eine weiblich im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren das Firmengelände gegen 2.30 Uhr aufgesucht hatten. Sie entwendeten dann aus dem unverschlossenen Sprinter Werkzeuge im Wert von 1.600 Euro.<p>

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten dürfte es sich um die gleichen Täter gehandelt haben. Diese haben nach derzeitigem Sachstand versucht, Gegenstände aus nicht verschlossenen Fahrzeugen zu entwenden.<p>

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.<p>

Unfallflucht in Hörstein - Kleintransporter gesucht

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hohler Chaussee zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden von 350 Euro entstand. Um 17.15 Uhr fuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin von Hörstein in Richtung Mömbris. In einer Linkskurve kurz nach der Schönen Aussicht kam ihr ein weißer Kleintransporter der Marke Ford entgegen. Beim Passieren der beiden Fahrzeuge kam es zu einer Spiegelberührung, wodurch der linke Außenspiegel des VW zu Bruch ging. Der unbekannte Fahrer des Kleintransporters, dessen Spiegel ebenfalls beschädigt wurde, fuhr allerdings unverrichteter Dinge weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fehler beim Rangieren - Unfall in Mömbis

Mömbris-Brücken, Lkr. Aschaffenburg. Ein 42-jähriger Citroen-Fahrer beschädigte am Donnerstag gegen 14 Uhr beim Rangieren im Heckenweg einen VW. Fazit: 2.000 Euro Schade am Citroen und 3.000 Euro an dem VW.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau