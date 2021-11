Werkzeug aus Gartenhaus in Würzburg gestohlen

Der oder die unbekannten Täter hebelten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Fenster der Laube und des Schuppens auf. Somit gelangten sie in das Innere der Gebäude. Entwendet wurden u. a. zwei Akku-Bohrmaschinen der Marken Bosch und Makita, eine Kreis- und Kettensäge, ein Handhobel und eine Schleifmaschine jeweils der Marke Bosch und drei Winkelschleifmaschinen „Flex" der Marken Lux, Metabo und Makita.

Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. An den Fenstern entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zum Diebstahl möglich sind, sich unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auto- und E-Scooterfahrer angetrunken unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Montagmorgen, gegen 03:15 Uhr, wurde eine Pkw-Fahrerin am Kranenkai durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab bei der 24-jährigen Fahrerin einen Wert von 0,62 Promille. Die junge Frau musste im Anschluss die Wache ohne ihren Pkw-Schlüssel verlassen. Diesen kann sie wieder in nüchternen Zustand bei der Polizei abholen.

Auch ein E-Scooterfahrer war am Montagmorgen alkoholisiert auf dem Rennweg unterwegs. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen Fahrer ergab einen Wert von fast ein Promille. Auch bei ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Beide erwarten nun je eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg