Werbeschild in Gemünden aus dem Boden gerissen

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rauschgift aufgefunden

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen wurde auf einem Parkplatz an der B 26 auf Höhe von Langenprozelten eine Kunststoffdose mit 21,7 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage aufgefunden.

Die Gegenstände waren hinter einem Baum in einem angrenzenden Wäldchen versteckt. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:50 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW-Transporter von Gambach kommend in Fahrtrichtung Gössenheim. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit seinem Fahrzeug. Das Wild wurde hierbei getötet. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro.

Beim Rangieren in Gemünden gegen Gartenzaun gefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 16:45 Uhr rangierte ein 85-jähriger Lkw-Fahrer in der Häfnergasse. Hierbei blieb er mit dem Heck seines Fahrzeugs an einem Gartenzaun hängen. Der Gartenzaun wurde hierbei umgedrückt und zerbrach teilweise. Der Sachschaden am Zaun wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt; am Lkw entstand kein Schaden.

dc/meldungen der Polizei Gemünden