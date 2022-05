Werbeplakat durch Graffiti in Lohr zerstört

In der Zeit vom 25.05.2022, 13.00 Uhr, bis zum 27.05.2022, 10.00 Uhr, kam es in der Grafen-von-Rieneck-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter sprühte ein Graffiti auf ein Werbebanner das am städtischen Werbegestell in der Kurve zur Haaggasse hängt. Der Schriftzug in blauer und schwarzer Farbe bedeckt das gesamte Banner. Der Wert des Banners, es kann als zerstört betrachtet werden, wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise auf den oder die Täter an die Polizei in Lohr unter der Telefonnummer 09352/87410 oder an die E-Mail pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Unfall beim Abbiegen in Lohr

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart. Am Freitag, 27.05.2022, um 11.45 Uhr, bog ein 82-jähriger Mann mit seinem VW aus der Südtangente kommend in die Osttangente in Richtung Innenstadt ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Rodenbach kommenden 55-jährigen. Der VW des 82-jährigen und der Citroen des 55-jährigen stießen jeweils an der vorderen rechten bzw. linken Fahrzeugecke zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf je 3000 Euro geschätzt.

Heckscheibe an Seat in Neustadt beschädigt

Neustadt a.Main, Lkrs. Main-Spessart. In der Zeit vom Donnerstag, 26.05.2022, 17.00, auf Freitag, 27.05.2022, 11.00 Uhr, wurde in Erlach die Heckscheibe eines weißen Seat beschädigt. Der weiße Seat stand im Schulhof unterhalb des Spielplatzes ordnungsgemäß geparkt. Nach Spurenlage wurden vom Spielplatz unzählige kleine Kieselsteine auf das Auto und die Fahrbahn geworfen. Die Heckscheibe des Seat platzte hierdurch und zersprang in kleine Stückchen. Als Täter kommen möglicherweise spielende Kinder in Betracht. Auf dem Spielplatz sind im Bereich der Rutsche und der Schaukel Schotterflächen mit kleinsten Kieselsteinchen als Fallschutz angelegt. Der Schaden am Seat wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr unter der Telefonnummer 09352/87410 oder der E-Mail pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

dc/Polizei Lohr