Ein Werbebanner der "Stadtmarketing Karlstadt" ist in der Nacht auf Mittwoch beschmiert worden. Das Banner war in der Ringstraße an einem Bauzaun befestigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100,- Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410 entgegen.

stru/Polizei Karlstadt