Zur Verhinderung etwaiger Straftaten wurde das Rad in Verwahrung genommen.

Der Eigentümer kann sich mit der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, in Verbindung setzen.

Geparktes Auto touchiert

Gemünden. Am Dienstag gegen 15:30 Uhr rangierte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw Fiat im Heckbereich. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

vd/Polizei Gemünden