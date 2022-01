Beim Ausparken an auto in Burgsinn beschädigt

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr wollte ein 69-jähriger Ford-Fahrer am Marktplatz ausparken. Hierbei blieb er an einem Pkw Mercedes hängen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.300 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden