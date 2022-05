Wer vermisst in Gemünden einen Pfau?

Woher dieser kam oder herstammt, ist völlig rätselhaft.

Da der Vogel nur bedingt flugfähig ist, wird davon ausgegangen, dass er aus dem Nahbereich kommen dürfte. Eine Befragung in Schaippach, Hohenroth und Rieneck verlief leider bislang negativ.

Das Tier wurde zwischenzeitlich artgerecht untergebracht.

Der Eigentümer möchte sich bitte mit der Stadt Rieneck in Verbindung setzen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Burgsinn. Am Sonntagmorgen gegen 05:10 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann in der Altenburgstraße schlafend auf dem Fahrersitz seines Autos angetroffen. Der Motor des Fahrzeugs lief.

Die Beamten weckten den Mann, welcher angab, dass er auf der Rückfahrt von Frankfurt irrtümlich nach Burgsinn, statt nach Rieneck gefahren sei. Aufgrund von Müdigkeit sei der dann stehen geblieben und eingeschlafen.

Ein Alkotest verlief negativ. Da der Drogentest jedoch positiv ausfiel, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Außerdem stellte sich im Laufe der Kontrolle heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Burgsinn. Am Sonntagmorgen, gegen 05:20 Uhr, fuhr eine 25-jährige Autofahrerin von Burgsinn in Richtung Fellen. Kurz nach Burgsinn kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw erfasst und getötet.

An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Auto machte sich selbständig

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr parkte ein 32-jähriger Autofahrer seinen Pkw Mitsubishi vor einem Geschäft in der Karlstadter Straße. Während seines kurzen Einkaufs rollte das Auto gegen die Hauswand eines Wohnhauses. Am Haus entstand kein Sachschaden, am Fahrzeug wird der Schaden auf ca. 350,- Euro geschätzt.

Maibaum beschädigt

Gössenheim. In der Nacht zum Sonntag wurde der Gössenheimer Maibaum, welcher am Kirchplatz neben der B 27 aufgestellt war, in einer Höhe von 1,90 Metern mittels Beil/Akt etwa zur Hälfte des Stammdurchmessers angehackt.

Eine Gefahr für die angrenzende Bundesstraße und des Verkehrs bestand zwar nicht akut, zum Schutz für Personen und angrenzende Anwesen wurde der Baum jedoch vorsichtshalber durch die Feuerwehr gefällt.