Wer tankt zuerst? - Zoff an Zapfsäule in Kreuzwertheim

Zu einem Streit mit Beleidung und Bedrohung kam es am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, an einer Tankstelle in der Haslocher Straße. Im Streit um das Vorrecht an einer Zapfsäule kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Autofahrer und dem 31-jährigen Beifahrer eines weiteren Autos. Nachdem dieser drohte, den anderen abzustechen, wenn er die Säule nicht frei machen würde, beleidigte ihn dieser im Gegenzug verbal. Beide Beteiligte erwartet nun eine Strafanzeige.

Diebstahl aus Drogeriemarkt in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Der Diebstahl von hochpreisigen Parfums verschiedener Marken im Wert von gut 120 € konnte geklärt und das Diebesgut aufgefunden werden. Am Montag, gegen 19:30 Uhr, machte sich ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße zu schaffen. Nachdem der Täter von der Überwachungskamera gefilmt wurde, war der polizeilich bekannte 31-jährige Mann schnell identifiziert. Bei einer am Dienstag gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde besagtes Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Strafanzeige folgt.

BMW in Marktheidenfeld beschädigt und Teile gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Dienstag wurde ein am Mainkai abgestellter schwarzer BMW beschädigt. Ein unbekannter Täter verursachte an der Fahrzeugfront einen Schaden in Höhe von 1500 €. Weiterhin wurden zwei Verbindungsstreben von der Frontspoilerlippe zur Stoßstange im Wert von 100 € entwendet.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld