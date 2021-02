Wer ist in Alzenau in den geparkten Opel gefahren?

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro am linken Außenspiegel sowie am linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.





Wildunfall bei Schimborn

Mömbris-Schimborn. Am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr fuhr eine 29 Jährige mit ihrem BMW auf der Staatsstraße 2307 von Schimborn nach Hösbach. Kurz nach dem Kreisel in Schimborn querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Die 29 Jährige blieb unverletzt, bei ihrem Pkw wurde jedoch die Front eingedrückt.

Sachbeschädigung an geparktem Audi

Alzenau. Zwischen Freitag und Samstag hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Rodenbacher Straße das Spiegelglas des rechtens Außenspiegels eines geparkten Audi heraus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Alzenau