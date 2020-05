Wer in Neuendorf vermisst sein Handy?

Bereits am Dienstag, 12.Mai, hat ein Mann ein iPhone 5 auf dem Gehweg in Neuendorf aufgefunden. Da er seinen Fund bereits im Internet veröffentlicht hatte, jedoch keine Rückmeldung bekam, gab er das Handy nun bei der Polizei ab. Das Handy wurde an das Fundamt der Stadt Lohr weitergeleitet.

Der Eigentümer kann sich dort melden.

Schrottsammler ohne Gewerbeanmeldung

Gräfendorf-Wolfsmünster. Am Dienstag gegen 12:00 Uhr wurde in Wolfsmünster der Fahrer eines Kleintransporters zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 26-Jährige klingelte an Haustüren, um nach Schrott zu fragen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er kein Gewerbe angemeldet hatte. Außerdem fehlte das Abfallschild am Kleintransporter. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Polizei Gemünden