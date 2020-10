Wer hatte Grün? 8000 Euro Schaden bei Unfall in Lohr

Am Montagabend um ca. 21:15 Uhr kam es auf der Kreuzung Rechtenbacher Straße, Ecke Partensteiner Straße in Lohr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Unfallursächlich war das Missachten eines Rotlichtes. Wer Rot hatte muss im Nachgang noch geklärt werden, da beide Unfallbeteiligten äußerten, dass sie Grün hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 25-jährige Fahrerin mit ihrem blauen Skoda Octavia der von der Ludwigstraße kommend geradeaus in Richtung Partensteiner Straße. Zeitgleich kam eine 80-jährige Fahrerin mit ihrem grauen Opel Meriva aus Richtung Sackenbach und bog nach rechts in die Partensteiner Straße ab. Durch den Zusammenstoß wurde beim Skoda die komplette rechte Seite beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Am Opel der 80-jährigen wurde die Front beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohr unter der Tel.: 09352/8741-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Wertstoffhof

Partenstein. Am Motag wurden beim Partensteiner Wertstoffhof am Lindenbrunnen zwei mannsgroße Löcher im Zaun festgestellt. Der angegangene Zaun befindet sich neben dem Radweg, der an der Lohr vorbeiführt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Löcher zwischen vergangenem Dienstag, 20. Oktober und Freitag, 23. Oktober, in den Zaun geschnitten. Entwendet wurde scheinbar nichts, die Gebäude wurden auch nicht angegangen. Eventuell wurden die Täter gestört oder fanden nichts Interessantes auf dem Gelände. Der Sachschaden am Zaun beträgt ca. 100 Euro. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Fahrrad am Wiesthaler Bahnhof entwendet

Wiesthal. Am Montag in der Zeit von 7 bis 15 Uhr war wohl ein Langfinger am Wiesthaler Bahnhof unterwegs. Offensichtlich hatte er keine Lust zum Laufen, knackte daher das Schloss eines weißen Mountainbikes und fuhr mit dem fremden Fahrrad davon. Bei dem entwendeten weißen Fahrrad handelt es sich um ein ca. 7 Jahre altes 26 Zoll - Mountainbike der Marke Focus mit einer halbhohen Querstange und einem orangefarbenen Schriftzug. Der Kaufpreis war damals ca. 400-500 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Polizei Lohr nimmt gerne sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09352/8741-0 entgegen.

Auto zerkratzt

Neuhütten. Ein oder mehrere Unbekannte hatten in der Zeit von Samstagmittag und Montagmittag in Neuhütten einen schwarzen Opel Tigra zerkratzt. Der schwarze Opel parkte zu dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand in der Lindenbrücke vor der Hausnummer 15. Die zum Gehweg gewandte Beifahrerseite wurde von vorne bis hinten zerkratzt. Der Schaden am Opel beträgt ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohr gerne unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

xere/Polizei Lohr