Wer hat versucht, den Partensteiner Kirbbaum zu fällen?

Als der der 70-jährige Anwohner auf sich aufmerksam machte flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch das Einschreiten des Anwohners steht der Baum nach wie vor. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Fenster eingeschlagen

Lohr. Von Freitag, 15.30 Uhr, auf Samstag, 12.30 Uhr, wurden Fenster eines leerstehenden Anwesens in der Partensteiner Straße beschädigt. Das Grundstück wurde vermutlich über die dortigen Bahngleise, Höhe Farbmühle, betreten. Der unbekannte Täter schlug mit einer Gartenhake Fenster eines Geräteschuppens, sowie des Wohnanwesens, ein. Auch konnten frische Hebelspuren an einem Fensterrahmen festgestellt werden. Ein Eindringen in die beiden Gebäude ist gescheitert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

mkl/Polizei Lohr