Wer hat in Ringheim mit rohen Eiern geworfen?

Die Reinigungskosten um die Verschmutzung zu beseitigen werden auf rund 500 Euro geschätzt. Da es keine Hinweise auf einen Täter gibt, wird um sachdienliche Hinweise der Bevölkerung gebeten.





Aschaffenburg. Am Samstag, den 25.12.2021, stellte der Fahrer eines schwarzen Audi A4 Avant seinen Wagen in Aschaffenburg-Damm im Schneidmühlweg zwischen 17 und 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 60 ab. In diesem Zeitraum fuhr der Fahrer eines anderen Autos gegen die Front des Audi, wodurch bei diesem, zusätzlich zur Kennzeichenhalterung, der vordere Parksensor beschädigt wurde. Aufgrund des Schadensbildes wird von einem Pkw mit einer Anhängerkupplung ausgegangen.

Die Schadenshöhe beläuft sich dabei auf ca. 1.000 Euro. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht, weswegen jeder, der Hinweise auf den Täter geben kann, gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall auf REWE-Parkplatz in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Als der Fahrer eines blauen VW Golf Cabrios am vergangenen Samstag kurz vor 16 Uhr mit seinem Pkw versuchte rückwärts aus einer Parklücke auf dem REWE-Parkplatz in der Müllerstraße auszuparken, kollidierte dieser mit dem Heck eines weißen 5er BMWs. Dabei entstand an dem Golf ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, während sich der Schaden am BMW auf rund 2.500 Euro beläuft.

Ladendiebstahl in der City Galerie

Aschaffenburg. Am Samstag, den 29.1.2022, gegen 15:05 Uhr, versuchte ein männlicher Täter zwei Herrendüfte im Wert von ca. 190 Euro aus einem Drogeriemarkt in der City-Galerie zu entwenden.

Dabei steckte er sich diese in die Jackentasche und war gerade dabei, die Drogerie ohne zu zahlen durch den Ausgang zu verlassen. Dabei wurde er allerdings vom Filialleiter aufgehalten.

Neben einem zweijährigen Hausverbot erwartet den Täter nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Diebstahl aus einem Keller in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Mittwoch, den 26.01.2022, um 17 Uhr, und Samstag, den 29.1.2022, um 16 Uhr. drang ein Täter in den unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Faustweg in der Aschaffenburger Innenstadt ein und entwendete eine hochwertige Werkzeugmaschine der Marke Makita.

Der Neuwert des Werkzeugs beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Da es keine Täterhinweise gibt, werden alle Bürger, die im Zeitraum von Mittwochabend bis Samstagnachmittag etwas Verdächtiges an der Tatörtlichkeit beobachten konnten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall auf Supermarktparkplatz

Stockstadt. Am vergangenen Samstag, gegen 15.30 Uhr, rangierte der Fahrer eines schwarzen Audi A4 Avant auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Taunusstraße. Dabei konnte der Fahrer eines weißen VW Golf nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Audi. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Mädchen in Ringheim durch Hundebiss verletzt

Großostheim/Ringheim. Am vergangenen Samstagabend wurde eine 13-Jährige in Ringheim gegen 19.30 Uhr von einem frei umherlaufenden Hund gebissen. Sie war zu diesem Zeitpunkt auf dem Ostring in Ringheim unterwegs, als sie von einem Hund mit hellbraunen Fell aus dem Nichts attackiert wurde. Die Jugendliche erlitt dabei Bissverletzungen an Rücken, Gesäß und Beinen und musste in die Kinderklinik eingeliefert werden.

Laut der Beschreibung des Mädchens könnte es sich bei dem Hund um einen streunenden Labrador handeln.

Da eine Absuche der Umgebung und die Nachfrage bei den Nachbarn nach dem Hund negativ verlief, wird um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich des Aufenthaltsortes des Hundes und dem möglichen Besitzer gebeten.

Beleidigung gegen Polizeibeamte in Großostheim

Großostheim. Am Sonntagmorgen wurde die Polizei mehrfach aufgrund einer Ruhestörung in der Hessenstraße nach Großostheim gerufen. Die Polizei musste zwei Mal zur Einsatzörtlichkeit fahren, konnte den Ruhestörer allerdings beide Male beruhigen.

Als die Polizeibeamten gegen 4.40 Uhr ein drittes Mal anfahren mussten, verhielt sich der 38-jährige Verursacher gegenüber den eingesetzten Kräften äußerst aggressiv und begann diese zu beleidigen. Wegen seiner Uneinsichtigkeit wurde der offenbar stark alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden.

Bis zur Verbringung in eine Haftzelle wiederholte er seine unflätigen Äußerungen gegenüber den Einsatzkräften mehrfach. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Seinen Rausch durfte er nach Rücksprache mit einer Richterin bei der Polizei ausschlafen.

mkl/Polizei Aschaffenburg