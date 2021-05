Wer hat geparkten Ford in Erlenbach beschädigt?

Durch eine beschädigte Heckscheibe sowie mehrere Dellen im Heckbereich entstand an einem geparkten Ford Focus ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Wagen stand in der Nacht zum Sonntag am Fahrbahnrand in der Straße „Obertor" in Fahrtrichtung Tiefenthal, als gegen 0.30 Uhr ein Anwohner einen lauten Schlag hörte. Da die Ursache für die Beschädigung bzw. ein möglicher Verursacher bislang unbekannt sind, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere auch auf Fahrzeuge mit Anhänger und/oder mit Ladung in diesem Bereich werden an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, erbeten.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld