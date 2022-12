Wer hat etwas gesehen: Zeugen gesucht

HÖSBACH. Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16.10 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem NORMA-Parkplatz in der Siemensstraße. Der Schaden auf der Fahrerseite des grauen VW Touran ist mutmaßlich beim Ein- oder Ausfahren eines anderen Fahrzeugs entstanden.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bereits am 22. Dezember wurde ein silberner Mercedes zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr auf der zweiten Ebene des Parkhauses "Am Hauptbahnhof" in der Elisenstraße von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwoch ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Pestalozzistraße, bei der ein am Straßenrand geparkter grauer Seat Leon an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Im Parkhaus in der Ludwigstraße hat am Mittwoch ein Unbekannter einen roten Mazda X5 offensichtlich mutwillig an der Beifahrerseite beschädigt. Die Tat muss sich zwischen 12.40 Uhr und 13.30 Uhr zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU-MICHELBACH. Zwischen Heiligabend und Mittwoch kam es zu einer Unfallflucht an einem grauen BMW X4 in der Bergstraße. Der Besitzer stellte den Schaden an der linken Fahrzeugseite gegen 12.00 Uhr fest. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.