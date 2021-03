Wer hat die Steinfiguren und den Sportbeutel mit dem teuren Handy geklaut?

Steinfiguren entwendet

Geiselbach. Im Zeitraum vom Sonntag bis zum Freitag wurden aus einem Vorhof in der Kirchstraße 4a in Geiselbach insgesamt drei Steinfiguren im Gesamtwert von rund 150 Euro durch einen unbekannten Täter entwendet.

Diebstahl eines Sportbeutels

Mömbris. Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr wurde der Sportbeutel eines 14-jährigen Schülers, welcher mit Freunden auf dem Bolzplatz in der Schimborner Straße spielte entwendet. Der Sportbeutel lag in dieser Zeit hinter der Bande des Bolzplatzes. In dem Sportbeutel befand sich unter anderen ein Mobiltelefon im Wert von rund 500 Euro.