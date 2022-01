Wer hat die Leitpfosten in Rohrbach demoliert?

Weiterhin wurden im Bereich von etwa 200 Metern vier weitere Leitpfosten aus den Verankerungen gerissen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Geparkter Wagen beschädigt

Zellingen. In der Zeit von Donnerstag 6.30 Uhr bis Freitag 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Beifahrerseite eines geparkten Fahrzeugs in der Brückenstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09353/9741-0.

mkl/Polizei Karlstadt