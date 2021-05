Wer hat die Geschwindigkeitsmessanlage in Retzstadt geklaut?

Die Anlage hatte die Gemeinde Retzstadt im November 2020 auf eigene Kosten angeschafft. Zur Tatzeit war die Messanlage auf dem Gehweg in der Hauptstraße aufgestellt gewesen. Der Wiederbeschaffungswert liegt bei über 2000 Euro.

Hauswand mit Eiern beworfen

Karlstadt-Karlburg. Am Samstag gegen 22 Uhr nahm eine Hausbewohnerin in Karlburg, in der dort befindlichen Straße „Rosenanger", verdächtige Geräusche direkt vor ihrem Anwesen wahr. Bei einer Nachschau konnte sie eine Gruppe Jugendliche feststellen, welche gerade Eier gegen die Hauswand geworfen hatten. Anschließend rannte die Personengruppe unerkannt weg. Der entstandene Sachschaden an der Fassade wurde auf etwa 300 Euro beziffert.

Mountainbike entwendet

Karlstadt. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in der Langgasse abgestelltes Mountainbike der Marke „BTWIN/Rockrider". Das Fahrrad hatte einen schwarz/blauen Rahmen. Der Zeitwert beläuft sich auf rund 300 Euro.

Geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt

Karlstadt. Am Samstagnachmittag führten Beamte der Bundespolizei eine Personenkontrolle in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Würzburg nach Karlstadt durch. Hierbei wurde bei einem 40-jährigen Fahrgast eine geringe Menge Marihuana und Haschisch aufgefunden. Die Person wurde bei einem Halt am Bahnhof in Karlstadt der zuständigen Polizei übergeben. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der einschlägig vorbestrafte Beschuldigte muss nun mit einer weiteren Anzeige rechnen.



Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Karlstadt. Am vergangenen Freitag, zwischen 10.10 Uhr und 10.35 Uhr, ereignete sich auf dem LIDL-Parkplatz in der Gemündener Straße in Karlstadt ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Wagen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs Opel Meriva, stellte beim Zurückkommen an seinem Pkw einen tiefen Kratzer an der Beifahrertür. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht unter der Tel.: 09353-97410.

Roller zerkratzt

Arnstein. Ebenfalls am vergangenen Freitag wurde in der Karlstadter Straße in Arnstein ein dort parkender Roller zerkratzt. Der graue Roller parkte zwischen der Karlstadter Straße und dem Bettendorfplatz auf dem Durchgang der dortigen Apotheke/Arztpraxis. Der Tatzeitraum kann zwischen 13 Uhr und 17 Uhr eingegrenzt werden.

Die Schadenshöhe wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Auch hier bittet die Polizei Karlstadt um Hinweise unter der Tel.: 09353-97410

Vandalismus auf Verkaufsgelände

Retzbach. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurden auf einem Verkaufsgelände in der Paradiesstraße in Retzbach insgesamt vier abgestellte Fahrzeuge schwer beschädigt. Neben eingeschlagenen Fahrzeugscheiben wurden Abdeckungen herunter gerissen. Aufgrund der Verwüstungen an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter der Tel.: 09353-97410.

Vorfahrt missachtet - Unfall

Karlstadt. Am Freitag ereignete sich im Bereich Julius-Echter-Straße - Sudentenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes-Lkw zusammen. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war aufgrund des massiven Frontschadens nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

mkl/Polizei Karlstadt