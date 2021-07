Mit folgendem Aufruf im sozialen Netzwerk Twitter: »Ihre Ehefrau heißt Paula und Sie haben diese im Jahr 1963 geheiratet?«. Der Ring sei bei »anderweitigen Ermittlungen« der Kripo aufgetaucht, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Mann von Paula bekommt den Ring zurück, wenn er zum einen das darin gravierte Heiratsdatum richtig nennen kann, zum anderen einen »entsprechenden Eigentumsnachweis« vorlegt. Was schwierig werden könnte. Denn wer hebt schon eine bald 60 Jahre alte Rechnung auf. Oder reicht dann quasi auch der umgekehrte Nachweis? Wenn die Frau sagt: »Ja, des is meiner. Obwohl er vor 60 Jahren noch etwas frischer aussah.« Und beim Thema Hochzeitstag ist ja dem Hörensagen nach auch der eine oder andere Herr der Schöpfung nicht so ganz sattelfest. Was dann im Sinne von Paulas Mann hoffentlich bei ihm nicht der Fall ist...

Der Eigentümer des Rings kann sich bei der Polizei unter Tel. 06021 857-1732 melden.

rbb