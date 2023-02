Wenige Tage nach Kauf: Auto brennt bei Goldbach aus

Gegen 14.30 Uhr war der Peugeot Fahrer an der Anschlussstelle Ost von der Autobahn aus Richtung Würzburg gekommen, abgefahren und war dann in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Auf der Brücke über die A3 machten ihn weitere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmt. Er hielt das Auto auf der Brücke an und stellte fest, dass es im Motorraum brannte. Schnell griff das Feuer auch auf den Innenraum und das gesamte Fahrzeug über.

Als die Feuerwehr Goldbach eintraf, brannte das Auto bereits lichterloh. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und das Auto ablöschen, jedoch blieb von dem Fahrzeug nur noch ein ausgebranntes Gerippe übrig. Der Fahrer und ein Mitfahrer blieben unverletzt. Erst vor wenigen Tagen hatte der Fahrzeughalter das Auto gebraucht gekauft.

Ralf Hettler