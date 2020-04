Wenig Verkehr auf der A3: LKW-Fahrer nutzt die Gelegenheit

Die Fahrweise des Lkw war einem Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen halb vier Uhr aufgefallen, der hinter ihm auf der A3 in Richtung Nürnberg fuhr. Einer Streife der Verkehrspolizei gelang es, den Sattelzug an einem Parkplatz in Stockstadt anzuhalten. Nach einem Alkoholtest, war der Grund für das raumgreifende Fahrmanöver klar. Der 63-jährige Fahrer brachte einen Wert von umgerechnet 2,26 Promille zu Tage. Daraufhin musst er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein sowie seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, die Weiterfahrt somit unterbunden. Durch die Spedition musste ein Ersatzfahrer organisiert werden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg/mm