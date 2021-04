Wendendes Auto rempelt Frau in Lohr an - Fahrer flüchtet

Sie blieb auf der Straße stehen und bückte sich um etwas in ihrer auf dem Boden stehenden Tasche zu suchen. In diesem Moment stieß ein 62-jähriger Mann mit seinem auto zurück, um zu wenden. Hierbei übersah er die gebückte Frau und stieß sie leicht mit seinem Fahrzeug an. Da er den Anstoß nicht bemerkte fuhr er weiter. Die Frau konnte das Kennzeichen des wegfahrenden Fahrzeuges ablesen und brachte den Vorfall zur Anzeige. Die Frau zog sich bei dem Unfall leichte Prellungen zu.

Gegen den Fahrzeugführer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Falsche Obstbäume in Ruppertshütten umgesägt?

Lohr-Ruppertshütten, Lkrs. Main-Spessart. Am Mittwoch, 28.04.2021, wurde hiesiger Dienststelle von einer 77-jährigen Frau aus Ruppertshütten angezeigt, dass auf ihrem Grundstück am Lohrhaupter Berg Obstbäume gefällt wurden. Der unbekannte Täter sägte im Laufe des 27.04.2021 die Bäume um, zerteilte sie und ließ sie liegen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Anhänger in Neustadt gestohlen

Neustadt a.Main, Lkrs. Main-Spessart Vom Campingplatz in Neustadt verschwand in der Zeit vom 21.04.2021 bis zum 28.04.2021 ein Auto-Anhänger. Der Anhänger wurde vom Eigentümer mit Stühlen beladen und stand zur Abholung bereit. Es handelt sich um einen Anhänger aus den 70er Jahren des Herstellers Partenheimer mit einer Zulassung aus Frankfurt. Der Wert des Anhängers wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

dc/Meldungen der Polizei Lohr