Weiterer Betrug in Schollbrunn via What's App

Sie hatte am vergangenen Wochenende folgende Nachricht auf ihrem Smartphone empfangen: „Hallo Mama, Handy kaputt, vorübergehend neue Nr, kann nicht telefonieren, Kamera kaputt,..., bitte dringend Überweisung tätigen!". Durch die Polizei wurde eine Anzeige aufgenommen und die Sperrung des Zielkontos veranlasst.

Jugendliche Ladendiebe

Marktheidenfeld. Zwei 15-, bzw. 14-Jährige wurden am Vormittag des gestrigen Montags durch Mitarbeiter eines Marktheidenfelder Drogeriemarktes beim Klauen von Spielkarten im Wert von etwa 100,- € erwischt. Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung in Anwesenheit der jeweiligen Erziehungsberechtigten zeigten sich die beiden schließlich geständig. Außerdem zeigten sie noch weiteres Diebesgut in einem Versteck, darunter auch Spirituosen aus einem vorangegangenen Diebstahl aus einem Marktheidenfelder Einkaufsmarkt.

Pferdekoppel angegangen

Kreuzwertheim / OT Röttbach. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Litzen eines Weidezauns einer Pferdekoppel in Röttbach offenbar mutwillig umgehängt; dadurch konnte eine Stute zusammen mit ihrem Fohlen in einen anderen Bereich der Koppel wechseln. Das Fohlen bedarf nun veterinärmedizinischer Behandlung, da es offenbar durch Hetze großem körperlichen Stress ausgesetzt war und außerdem in diesem Zusammenhang durch unsachgemäße Nahrungsaufnahme in die Gefahr einer Kolik geriet.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter 09391/9841-0 entgegen.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld/ lady