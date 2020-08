Weiterer aufgebrochener Zigarettenautomat in Gambach gefunden

Nach Sachlage wurde der Automat in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Hauswand eines griechischen Restaurants in Gambach abgehebelt und anschließend mit roher Gewalt zerlegt. Die Schadenshöhe liegt bei 3000 Euro. In der gleichen Nacht wurden in der Hauptstraße in Gössenheim auf Höhe der Bäckerei und in der Bahnhofstraße in Gemünden bei einem Dönerladen weitere Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte oder des Ablageorts nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.