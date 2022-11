Weitere First Responder in der Region: Weibersbrunner Ersthelfer starten ihren Dienst

Mit der Feuerwehr Weibersbrunn gebe es nun 18 First-Responder-Standorte (davon zwei gemeinsam mit dem BRK) im Kreis Aschaffenburg. Weitere werden in den nächsten Monaten dazukommen, kündigt der Kreisbrandrat an: Zum 1.1.23 werden die Feuerwehren Johannesberg und Westerngrund mit ihren neuen First-Responder-Gruppen beginnen. Zum 1.3.23 wird die Feuerwehr Hofstädten mit einer First-Responder-Gruppe starten. Weitere Feuerwehren im Landkreis stecken Wissel zufolge derzeit in der Planung für eine solche Einheit.

Die First Responder sind ein zusätzliches Glied in der Rettungskette zwischen der Laienhilfe und dem qualifizierten Rettungsdienst, um das sogenannte therapiefreie Intervall zu überbrücken, heißt es weiter in der Mitteilung. Als therapiefreies Intervall wird die Zeit zwischen Eintritt eines lebensbedrohlichen Zustandes bis zur Erstversorgung durch das Rettungsdienstpersonal bezeichnet. Sie stellen aber keine Konkurrenz zu den traditionellen Rettungsorganisationen da. Als First Responder kommen Einheiten der örtlichen Feuerwehr als organisierte Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zum Einsatz, und zwar dann, wenn der Rettungsdienst auf Grund langer Anfahrten oder wegen Überlastung nicht rechtzeitig eintreffen kann.

Weitere First Responder Standorte im Landkreis Aschaffenburg:

Feuerwehr Bessenbach

Feuerwehr Großostheim

Feuerwehr Gemeinde Haibach

Feuerwehr Heigenbrücken

Feuerwehr Heinrichsthal

Feuerwehr Mömbris-Hutzelgrund

Feuerwehr Kleinkahl

Feuerwehr Gemeinde Laufach

Feuerwehr Mainaschaff

Feuerwehr Michelbach

Feuerwehr Markt Mömbris

Feuerwehr Sailauf

Feuerwehr Schimborn

Feuerwehr Markt Schöllkrippen

Feuerwehr Stockstadt

Feuerwehr Waldaschaff

Feuerwehr Wiesen

Mitteilung der Kreisbrandinspektion