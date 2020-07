Weißes Auto nach Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim gesucht

Nach einem Unfall am Sonntagabend zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin werden die Insassen ein weißes Auto, die den Unfall beobachtet haben könnten, gesucht. Gegen 17.00 Uhr kollidierte ein 61-jähriger Fahrradfahrer mit einer 45-jährigen Fußgängerin zwischen den Einmündungen zur Duderstädter Allee und dem Kurmainzring. Hierbei wurde der Radler leicht und die Passantin schwer verletzt. Beide mussten in einer Klinik behandelt werden. Zur Unfallzeit soll ein weißer Wagen an der Unfallstell vorbeigefahren sein. Die Polizei sucht nun nach den Insassen des weißen Autos und bittet diese, sich als Zeugen beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Ein Unbekannter entwendete am Sonntag ein Mountainbike in Wertheim-Bestenheid. Zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr öffnete der Fahrraddieb ein Garagentor in der Reichenberger Straße und stahl ein mit einem Bügelschloss gesichertes E-Bike aus dieser. Bei dem Rad handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Kolkhoff Agattu in der Farbe Schwarz. Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des Rades oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden. Igersheim: Rollstuhlfahrer angefahren und dann geflüchtet - Zeugen gesucht!

stru/Polizei Heilbronn