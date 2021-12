Weißer Nissan in Groß-Umstadt und weißer VW in Babenhausen aufgebrochen

Aus einem weißen Nissan, der in der Anne-Frank-Straße in Groß-Umstadt abgestellt war, stahlen sie eine Handtasche und einen Rucksack, in denen sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden.

An einem im Erlochweg in Babenhausen abgestellten weißen Volkswagen machten sich die Kriminellen ebenfalls zu schaffen. Hieraus erbeuteten sie mehrere Werkzeuge, unter anderem Akkuschrauber und eine Bohrmaschine.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen