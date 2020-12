Weißer Mercedes nach Unfallflucht in Miltenberg gesucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher mit Vollgas in Richtung Bahnhof davon.

Amorbach. Einen unbeobachteten Moment nutzte ein Dieb am Montag aus, um einer Kundin eines Einkaufsmarktes in der Krummwiese die Geldbörse zu entwenden. Die Geschädigte war in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13 Uhr beim Einkaufen und ließ ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen. Dies nutzte der Unbekannte aus und stahl daraus eine rote Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren wie Personalausweis, Führerschein etc.

Auffahrunfall

Dorfprozelten. Aus Unachtsamkeit fuhr am Montag gegen 14.15 Uhr ein VW-Fahrer in der Haupstraße auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, sein VW war jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.