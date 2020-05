Weilbach: Unbekannte brechen in Gartenhaus ein

Nicht genug, nahmen noch die Unbekannten eine Wildkamera, welche im Außenbereich aufgestellt war, mit. Der Sach- bzw. Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Miltenberg. In der Tränkgasse wurde an einem geparkten Offenbacher Kleinkraftrad das Kennzeichen entwendet. Die Tatzeit beläuft sich von Montag, 21:00 Uhr bis Dienstag, 11:40 Uhr.

Unfallflucht

Kleinheubach. Ein in der Hauptstraße aufgestellte mobile Lichtzeichenanlage (Baustelle) wurde am Dienstag in der Zeit von 07:05 Uhr bis 07:20 Uhr von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer umgefahren. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizei Miltenberg