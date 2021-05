Weilbach: Defekte Handbremse, Abschleppfahrzeug macht sich selbstständig

Währenddessen rollte das Abschleppfahrzeug plötzlich selbstständig los und touchierte anschließend eine Friedhofsmauer und ein Verkehrszeichen. Der Grund dürfte eine defekte Handbremse des Abschleppfahrzeuges gewesen sein. An dem Abschleppfahrzeug und dem umgefallenen Motorrad entstanden Sachschäden von je rund 2000 Euro. Die Schäden an der Friedhofsmauer und des Verkehrszeichens belaufen sich auf rund 500 Euro.

Stark alkoholisiert mit Pedelec unterwegs

Bürgstadt. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann mit seinem Pedelec in Bürgstadt durch eine Streifenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt - ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test ergab ein Ergebnis von knapp 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.