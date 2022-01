Weil die Freundin mit einem anderen im Bus sitzt: 17-Jähriger schlägt zu

In Mespelbrunn verließen die Jugendlichen den Bus und der Konflikt verlagerte sich nach draußen. Dabei kam es erneut zu einer Körperverletzung. Mit dem Verdacht diverser Prellungen wurde der 16-jährige Geschädigte in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unbekannter schlägt in der Aschaffenburger Herstallstraße zu

Aschaffenburg. Am Freitag gegen 19.15 Uhr wurde ein 48-jähriger Mann in der Herstallstraße geschlagen. Der unbekannte Täter entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei. Weil der Geschädigte alkoholisiert war, konnte er den Täter nicht näher beschreiben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue.

Junger Ladendieb in der City-Galerie ertappt

Aschaffenburg. Aus einem Geschäft in der City-Galerie entwendete ein 15-jähriger Jugendlicher am Freitag gegen 16 Uhr diverse Spielzeugprodukte im Gesamtwert von gut 370 Euro. Er wurde durch eine Angestellte dabei beobachtet, die die Polizei verständigte. Der Ladendieb wurde auf der Polizeiinspektion seinen Eltern übergeben.

Unbekannte klauen Nissenleuchte von Baustelle

Aschaffenburg. In der Nacht auf Samstag, gegen 0.45 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei bislang unbekannte Personen eine Nissenleuchte von einer Warnbarke in der Erbsengasse rissen und mitnahmen. Die männlichen Täter waren etwa 25 Jahre alt, trugen dunkle Jeanshosen und dunkle Jacken. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Container aufgebrochen

Aschaffenburg. Am Freitag fiel einem Geschädigten auf, dass in den letzten Wochen sein angemieteter Container aufgebrochen wurde. Aus dem in der Bertastraße abgestellten Container wurden, ersten Erkenntnissen zufolge, ein paar Skier und Kameras entwendet.

Beim Anfahren Pkw übersehen

Haibach. Am Freitag gegen 9.45 Uhr wollte der Fahrer eines Lkw Renaults in den Fließverkehr der Würzburger Straße einfahren. Dabei übersah er den Fahrer eines Pkw Opel, der in Richtung Bessenbach unterwegs war. Da die Berührung seitlich stattfand, wurden beide Fahrzeuge an den jeweiligen Achsen beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden

Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 23.30 Uhr in der Würzburger Straße stellte die Polizei bei dem 65-jährigen Fahrer eines Renault drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Offensichtlich stand der Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana und Medikamenten. Bei einer Durchsuchung konnten in seiner Jackentasche zudem rund 50 Gramm Marihuana aufgefunden werden.

Polizei Aschaffenburg/mm