Weihnachtsdekoration in Mömbris verschwunden

Am Mittwochnachmittag bemerkte eine 40-jährige Frau, dass ihre Weihnachtsdekoration spurlos verschwunden war. Diese hatte die Frau in Kisten auf einem überdachten Balkon eines Anwesens in der Wendelinusstraße gelagert. Gestern stellte sie dann fest, dass fünf Lichterketten und diverse Christbaumkugeln aus den Kisten fehlten. Die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen. Der Schaden beträgt circa 150 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfall: VW erfasst Reh und tötet es

Mömbris-Reichenbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall bei Reichenbach entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Um 17 Uhr hatte eine VW-Fahrerin zwischen Reichenbach und Johannesberg ein Reh erfasst. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, der Wagen im Frontbereich beschädigt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau