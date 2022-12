Weihnachtsbaumbeleuchtung in Wertheim zerstört

Unbekannte zerstörten die Lichterkette des öffentlichen Weihnachtsbaums im Berliner Ring in Wertheim. Vermutlich zerrissen die Täter die Weihnachtsbeleuchtung zwischen dem Abend des ersten und zweiten Weihnachtsfeiertags. Im letzten Jahr kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens.

Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Fahrer unter Cannabiseinwirkung



Wertheim. Am Mittwochmorgen wurde bei einer Kontrolle THC im Körper eines 31-jährigen festgestellt. Während der polizeilichen Kontrolle in der Werner-Schuller-Straße in Wertheim ergaben Vortests den Verdacht auf den Konsum von Rauschmitteln. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht mit dem Nachweis von THC, einem Wirkstoff von Cannabis. Beim betroffenen Fahrer wurde im Anschluss an die Verkehrskontrolle eine Blutprobe im Krankenhaus zur genaueren Überprüfung des THC-Spiegels durchgeführt.