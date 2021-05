Weidezaun in Marktheidenfeld gestohlen

Da der Zaun dazu erst zeitaufwändig abgebaut werden musste erhofft sich die Polizei Marktheidenfeld Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen unter Tel. 09391/9841-0.

Marktheidenfeld. Am Pfingstsamstag hatte ein 70-jähriger Trennfelder seinen roten Porsche in der Zeit zwischen 9:15 und 9:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Baumhofstraße abgestellt. Nachdem der Rentner zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, bemerkte er einen Schaden an der Beifahrertüre. Laut ersten Erkenntnissen könnte ein Kleintransporter in das Geschehen involviert gewesen sein. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Hinweise unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Vorfahrtsverstoß

Schollbrunn. Glücklicherweise ohne Verletzte endete am Pfingstsonntag die Unachtsamkeit eines 17-jährigen Marktheidenfelders. Dieser wollte mit seinem Mofa-Roller in Schollbrunn von der Straße Im Hoffeld in die Rohrbrunner Straße einbiegen, dort wird der Verkehr durch das Zeichen „Vorfahrt gewähren" geregelt. Der Umzugshelfer übersah dabei jedoch einen vorfahrtberechtigen 21-jährigen Mann aus Stadtprozelten in seinem BMW und es kam zum Zusammenstoß. Infolgedessen stürzte der Rollerfahrer, verletzte sich jedoch nicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro.

Unerlaubte Müllentsorgung

Marktheidenfeld. Am Samstag, den 22.05.2021, konnte gegen 18:00 Uhr ein Mann dabei beobachtet werden, wie er mit seinem Pkw vor dem Weißblechcontainer im Wiesengrund anhielt und dort einen Altreifen hineinwarf. Die Marktheidenfelder Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eröffnet und nimmt Hinweise zum genutzten Fahrzeug oder der Identität des Mannes entgegen (Tel. 09391/9841-0).

Wildunfälle

Marktheidenfeld. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Marktheidenfeld mussten über das Pfingstwochenende wieder einige Wildunfälle aufgenommen werden. Dabei wurden bis zum Morgen des Pfingstmontags sieben Rehe getötet und Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro verursacht, Personen kamen nicht zu Schaden.

vd/Polizei Marktheidenfeld