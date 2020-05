Weibersbrunn: Mann unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt

Ein 40-jähriger Mann aus Nürnberg wurde heute früh gegen 00:30 Uhr auf der A3 bei Weibersbrunn mit seinem Auto kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein besitzt. Er behauptete zwar, aktuell seinen Führerschein in den Niederlanden vergessen zu haben, dort konnte aber durch Nachfrage geklärt werden, dass er seit 2012 keine Niederländische Fahrerlaubnis mehr hat. Eine Deutsche hat er nie besessen. Außerdem wies er diverse Auffälligkeiten auf, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum schließen ließen. Er erklärte dann, am Vortag Kokain und Marihuana konsumiert zu haben. Ihm wurde durch einen Arzt am Klinikum Blut abgenommen. Seinen Schlüssel musste er vorübergehend abgeben.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach